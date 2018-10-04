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Минфин перечислил 730 млн для возобновления в Киеве горячей воды

Минфин перечислил 730 млн для возобновления в Киеве горячей воды

Министерство финансов Украины и Государственная казначейская служба 3 октября полностью перечислили 729,56 млн гривен дополнительной субвенции для погашения разницы в тарифах, чтобы восстановить в Киеве бесперебойную поставку тепловой энергии.

Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

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“10 октября должно состояться заседание Хозяйственного суда г. Киева, на котором должно быть принято мировое соглашение между г. Киевом и НАК “Нафтогаз Украины” о передаче долгов ПАО “Киевэнерго” в КП “Киевтеплоэнерго”.”- говорится в сообщении.

После получения постановления, до 12 октября включительно, будут заключены договора между ПАО “Киевэнерго” в КП “Киевтеплоэнерго” о передаче кредиторской задолженности, а после этого — ориентировочно 16-17 октября — между КП “Киевтеплоэнерго” и НАК “Нафтогаз Украины” на поставку газа.

По материалам Finance.UA
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