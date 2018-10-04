После ремонта на словацком маршруте транзит газа восстановлен в прежних объемах

После окончания ремонтных работ на словацком газотранспортном маршруте, продолжавшихся со 2 по 6 октября, Украина 7 октября увеличила импорт газа до 39,044 млн кубометров.

Об этом свидетельствуют данные АО “Укртрансгаз”.

В частности, по данным компании, 5 октября транзит газа составил 13,450 млн кубометров, 6 октября – 14,971 млн кубометров, а уже 7 октября – 39,044 млн кубометров.

Из указанных объемов, 7 октября по словацкому газотранспортному маршруту поступило 23,590 млн кубометров, по венгерскому – 11,347 млн кубометров, по польскому – 4,107 млн кубометров.