Украина первой в мире законодательно закрепила мониторинг земельных отношений

Украина первой в мире утвердила такой инновационный инструмент, как мониторинг земельных отношений на законодательном уровне.

Об этом сообщает Правительственный портал по результатам презентации мониторинга земельных отношений в Украине за 2016-2017 годы.

“Украина стала первой в мире страной, которая утвердила такой инновационный инструмент как мониторинг земельных отношений на законодательном уровне”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение постоянного мониторинга земельных отношений в Украине предусмотрено постановлением Кабинета министров от 23 августа 2017 г. №639 «О реализации пилотного проекта по проведению мониторинга земельных отношений и внесению изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины».

Мониторинг земельных отношений – это система сбора, хранения и публикации набора данных и показателей о состоянии земельных отношений в Украине. Мониторинг земельных отношений представляет собой платформу, на которой систематизирована и обобщена информация о владении, пользовании и распоряжении земельными участками на уровне районов и городов областного подчинения, городов Киева и Севастополя.