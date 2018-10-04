Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 45 0

Украина первой в мире законодательно закрепила мониторинг земельных отношений

Украина первой в мире законодательно закрепила мониторинг земельных отношений

Украина первой в мире утвердила такой инновационный инструмент, как мониторинг земельных отношений на законодательном уровне.

Об этом сообщает Правительственный портал по результатам презентации мониторинга земельных отношений в Украине за 2016-2017 годы.

“Украина стала первой в мире страной, которая утвердила такой инновационный инструмент как мониторинг земельных отношений на законодательном уровне”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение постоянного мониторинга земельных отношений в Украине предусмотрено постановлением Кабинета министров от 23 августа 2017 г. №639 «О реализации пилотного проекта по проведению мониторинга земельных отношений и внесению изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины».

Мониторинг земельных отношений – это система сбора, хранения и публикации набора данных и показателей о состоянии земельных отношений в Украине. Мониторинг земельных отношений представляет собой платформу, на которой систематизирована и обобщена информация о владении, пользовании и распоряжении земельными участками на уровне районов и городов областного подчинения, городов Киева и Севастополя.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина