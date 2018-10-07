В Украине резко сократился экспорт томатов

Экспорт томатов из Украины уменьшился на 29%. Об этом сообщает Pro-Consulting со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

По результатам первых 8 месяцев 2018 года экспорт украинских томатов составил 10,71 тыс. т, в денежном выражении — $7,98 млн, что почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основными покупателями украинских помидоров стали: Беларусь — на $5,5 млн (7,39 тыс. т), Польша — на $1,6 млн (1,79 тыс. т) и Латвия — на $213 тыс. (285 т).

А вот основным импортером зарубежных овощей, в частности, ранних томатов и огурцов в Украину является Турция, доля импорта которой увеличилась с 76,8% в 2012 году до 96,8% в январе — апреле 2017 года.

Причиной активного увеличения доли турецких овощей на украинском рынке стало в том числе и обострение отношений с Россией, после чего Турция нарастила объёмы экспорта в Украину. Это также вызвало ужесточение ценовой конкуренции между отечественными овощеводами и импортерами.