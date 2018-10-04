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Кличко обещает, что столичные учителя получат все надбавки

Кличко обещает, что столичные учителя получат все надбавки

Столичные учителя получат надбавки к заработной плате в полном объеме.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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“Мы неоднократно обращались к правительству с просьбой увеличить объемы образовательной субвенции столице на 2018 год. К сожалению, Киеву денег не добавили. Поэтому сегодня Департамент финансов КГГА совместно с районными государственными администрациями завершают расчеты по сумме необходимых средств для выплаты надбавок учителям в полном объеме”, – сказал Кличко.

По его словам, Киев недополучил более 865 млн грн на заработную плату учителям из госбюджета.

Он отметил, что Киевский городской совет должен внести изменения в бюджет города, чтобы учителя столичных школ получили запланированные надбавки к заработной плате в полном объеме.

По материалам УКРИНФОРМ
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