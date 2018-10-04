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Правительство планирует повысить зарплаты учителям на 8% с 2019 года

Правительство планирует повысить зарплаты учителям на 8% с 2019 года

В проекте бюджета на 2019 год предусмотрено повышение уровня зарплат учителей примерно на 8,2%.

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время выступления в парламенте, передает пресс-служба ведомства.

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В частности, зарплаты учителей без категории должны вырасти на 568 гривен, учителей первой категории — на 749 гривен, а учителей высшей категории — на 799 гривен. Таким образом, в 2019 году учителя будут получать максимум 10 447 гривен в месяц.

«Правительство предусмотрело 166,5 млрд грн на финансирование пенсионного фонда и 242 млрд грн на развитие образования, из них на модернизацию начальной школы – 1 млрд грн», — отметил Кубив.

По материалам hromadske.tv
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