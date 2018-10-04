В акваториях Германии и Финляндии уже проложили 100 км газопровода "Северный поток - 2"

В российско-немецком консорциуме Nord Stream 2 AG заявили о завершении прокладки 100 км труб в территориальных водах Германии и Финляндии.

По информации пресс-службы проекта “Северный поток 2”, от прошлых выходных прокладывать трубы отправили второе судно. В понедельник, 8 октября, в месте запланированного выхода спорного газопровода в местности Лубмин на севере Германии был установлен первый из восьми клапанов.

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Общая протяженность газопровода, по которому природный газ будут транспортировать Балтийским морем из России в Германию, должна составить 1200 км.

Также в консорциуме отметили, что реализация инвестиции, стоимость которой составляет 9,5 млрд евро, происходит согласно графику.

Согласно нынешнему плану, газопровод с запланированной пропускной способностью 55 млрд кубометров газа ежегодно намерены завершить в конце 2019 года. Тогда также Россия хочет уменьшить транспортировки газа по трубопроводам в Украине.