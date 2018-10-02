Nord Stream 2 объявила тендер на закупку труб в обход Дании

Оператор “Северного потока-2” объявил о начале тендера на поставку труб для альтернативного маршрута газопровода — в обход территориальных вод Дании.

Об этом сообщил гендиректор трубного дивизиона ЧТПЗ Борис Коваленко.

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По его словам, в тендере участвуют все прежние поставщики Nord Stream 2. “Мы тоже в них участвуем, но кто победит и понадобится ли этот маршрут, пока непонятно”,— сказал он.

Глава ЧТПЗ отметил, что сейчас проходит предварительный конкурсный отбор. “Итоговый результат, будет ли этот маршрут, или прежний, зависит от результатов переговоров с Данией”,— добавил Б.Коваленко.

Nord Stream 2 построила уже около 50 км газопровода в водах Финляндии и Германии. Дания — последняя страна, которая еще не дала разрешение на строительство “Северного потока”. В августе Nord Stream 2 подала заявку на маршрут в обход территориальных вод Дании. По словам главы австрийского партнера “Газпрома” OMV, от Копенгагена разрешение на укладку газопровода ожидается в 2019 году.