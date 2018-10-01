Австрия поддерживает "Северный поток-2" в обход Украины

Канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге поддержал реализацию газопровода “Северный поток-2”, который будет доставлять российский газ в Европу в обход Украины.

По словам Курца, речь идет об обеспечении энергобезопасности Европы через различные источники и маршруты. Канцлер также подчеркнул, что ЕС имеет свои интересы и в то же время действует “ответственно”.

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Отдельно он отметил необходимость сохранить за Украиной статус государства-транзитера.

“Интересы Украины как важной транзитной страны должны быть сохранены”, – сказал Курц.

Президент России Владимир Путин назвал проект газопровода “Северный поток 2” “очень важным для всего европейского континента” и выразил надежду, что Европа не проявит “слабости”.