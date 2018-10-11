Автомобили Honda смогут заглядывать «за угол» (схема)

На перекрестках часто случаются аварии. В Соединенных Штатах, например, на перекрестках происходит более 40% всех ДТП и около 20% смертельных случаев при авариях. Передовая технология Smart Intersection от Honda должна будет сократить эту статистику.

Автомобили, имеющие новую технологию, смогут обмениваться между собой информацией, а также получать её от камер видеонаблюдения на улицах. Специальное программное обеспечение создаёт круговую картину перекрёстка и передаёт её всем находящимся поблизости автомобилям.



Бортовой компьютер анализирует полученную информацию. Если же есть опасность, то водителю подается видео и звуковой сигнал.

Таким образом, водитель видит полностью обстановку на перекрестке, даже то, что скрыто от его зрения. Технология очень интересная и полезная. Надеемся, что она докажет во время тестов свою эффективность. В тестах всего будет задействовано 200 автомобилей.