Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 68 0

Автомобили Honda смогут заглядывать «за угол» (схема)

Автомобили Honda смогут заглядывать «за угол» (схема)

На перекрестках часто случаются аварии. В Соединенных Штатах, например, на перекрестках происходит более 40% всех ДТП и около 20% смертельных случаев при авариях. Передовая технология Smart Intersection от Honda должна будет сократить эту статистику.

Автомобили, имеющие новую технологию, смогут обмениваться между собой информацией, а также получать её от камер видеонаблюдения на улицах. Специальное программное обеспечение создаёт круговую картину перекрёстка и передаёт её всем находящимся поблизости автомобилям.

Бортовой компьютер анализирует полученную информацию. Если же есть опасность, то водителю подается видео и звуковой сигнал.

Таким образом, водитель видит полностью обстановку на перекрестке, даже то, что скрыто от его зрения. Технология очень интересная и полезная. Надеемся, что она докажет во время тестов свою эффективность. В тестах всего будет задействовано 200 автомобилей.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина