Ставка НДС на молочные продукты в Украине самая высокая среди европейских стран - эксперт

Ставка НДС на молочные продукты в Украине является самой высокой среди европейских стран и составляет 20%, тогда как в Германии – 7%, во Франции – 5,5%, а в Польше – вообще 5%.



Об этом рассказала вице-президент АВМ Анна Лавренюк.

“Если бы ставка НДС в Украине стала хотя бы на уровень Германии, то цены были бы приближенными к следующим: молоко 3,2% жирности – 24,19 грн/кг вместо текущей 28,27 грн/кг; масло – 176,78 грн/кг вместо сегодняшней 206,53 грн/кг; сыр Российский 50% жирности – 156,64 вместо 183 грн/кг. Сравнение идет с ценами по состоянию на 05.01.18”, – отметила эксперт.

Условный молочный индекс (УМИ), который используется как индикатор рентабельности производства, только в течение последних 6 месяцев упал на 40%. Последний раз такой тренд отмечался в 2012 году.

«Важно помнить, что молочная отрасль Европы держится на господдержке, из года в год демонстрируя свою убыточность. В ЕС действует ряд программ поддержки молочного фермерства, как стабильных (например за работника), так и ситуативных (сложная ситуация на рынке, принудительное сбывание поголовья и сокращение производства молока). Если мы хотим поднять рентабельность молочного бизнеса в Украине, нужно создать схожие правила игры на внутреннем рынке», – отметила Анна Лавренюк.