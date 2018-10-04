Межбанк: доллар на уровне 28,08/28,10 «заморозила» острая нехатка гривны

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,11 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 09.53, все еще в виртуальном состоянии, котировки безналичного «американца» на межбанке поползли вверх, к отметке 28,10/28,15 UAH/USD.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.09 Киева немного сузили спред, обосновавшись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD. «Приподнялись, но без фанатизма, очевидно, для более заметного роста не хватает гривны», – заметил наш консультант.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности, где углубилась «монетарная жесткость». Об этом дали понять обвалившиеся с уровня 48 349,3 млн грн к отметке 41 455,4 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

К 11.07 Киева ситуация на межбанке подтвердила слова нашего консультанта о гривнедефиците: котировки доллара упали к отметке 28,08/28,10 UAH/USD.

Дополуденная провалившаяся попытка «зеленого» ралли на межбанке сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика пребывает в гармонии с обвалившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,085 / 28,110

евро – 32,219 / 32,244

российский рубль – 0,4205 / 0,4211

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1472 / 1,1473

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