Французские вкладчики потеряли 31 млн евро из-за махинаций с Bitcoin

Владельцы накопительных банковских счетов во Франции с начала 2018 года потеряли 31 млн евро в результате действий мошенников, обещавших им доход от инвестирования в Bitcoin.

Об этом сообщает французское издание leparisien.fr.

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Отмечается, что из-за действий мошенников с начала года пострадали больше 700 человек.

“Большинство держателей банковских счетов плохо разбираются в операциях с цифровыми валютами. А мошенники, оперируя сложной терминологией, обещают им крупные доходы от вложения евро в bitcoin. Впоследствии такие “инвестиции” просто похищаются”, – комментируют французские юристы.