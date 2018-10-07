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В России отменят запрет на продажу алкоголя на АЗС — СМИ

В России отменят запрет на продажу алкоголя на АЗС — СМИ

Правительство РФ согласилось дать АЗС дополнительный заработок, чтобы ограничить рост цен на топливо.

Об этом пишут Ведомости.

Решение о возврате торговли алкоголем на заправках было принято на состоявшемся в сентябре совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Цель этих предложений – повысить рентабельность компаний.

Ранее в российский парламент был внесен соответствующий законопроект. Согласно ему, введенный в 2011 году запрет торговли алкоголем на АЗС неэффективен, так как связи между употреблением алкоголя и возможностью купить его на заправке нет.

Более того, число аварий с участием нетрезвых водителей после запрета не уменьшилось: в 2010 году их было 11,8 тысяч, в 2015 году – 16 тысяч.

После запрета на торговлю алкоголем содержать магазины при автозаправках стало невыгодно, некоторые были закрыты.

Весной 2018 года топливо резко подорожало. Тогда российскому правительству удалось договориться с нефтяниками: они больше не повышают розничные цены, а правительство снижает акцизы.

Разрешение продаж алкоголя на АЗС – встречный шаг нефтяникам за сдерживание цен на топливо, утверждают эксперты.

Напомним, ранее в России предложили снять запрет на продажу пива и других слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках в ночное время и в нестационарных торговых точках – для поддержки российской алюминиевой промышленности, пострадавшей от санкций США.

По материалам Ведомости
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