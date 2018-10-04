Мораторий на продажу земли не снимут до принятия закона об обороте - Минагро

Мораторий на продажу земли будет снят только в случае принятия закона об обороте земель.

Таково требование Земельного кодекса Украины, сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева в ходе презентации статистического ежегодника “Мониторинг земельных отношений в Украине, 2016-2017: открытые данные о ресурсах”.

“Что касается моратория на продажу земли, я отвечу скорее в официальной плоскости, так как нет необходимости юридической принимать закон Украины о продлении моратория на год, два, три или четыре. Мораторий будет снят только в том случае, если будет принят закон об обороте земель. Это, собственно говоря, определяет Земельный кодекс Украины”, – заявила Ковалева.

Народный депутат Украины Леонид Козаченко отметил, что получить информацию о земле, которая находится в управлении государственных органов, в настоящее время довольно сложно, даже используя систему мониторинга Всемирного банка. По его словам, никогда не известно, кто эту землю обрабатывает, в отличие от земли, которая находится в частном пользовании.