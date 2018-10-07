Facebook выпустила умный дисплей для видеоконференций (видео)

Компания Facebook выходит на рынок гаджетов и анонсировала два своих первых устройства: умные дисплеи Portal и Portal+.

Эти два продукта похожи по форме на Amazon Show.

Portal позиционируется, в первую очередь, как устройство для видеозвонков: с помощью него можно общаться с контактами из Facebook Messenger.

Facebook Portal оснащается экраном диагональю 10,1 дюйма и разрешением 1280 х 800 пикселей, динамики на 10 Вт расположены понизу. Portal+ получил экран диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 × 1080 пикселей, динамики на 20 Вт. Экран может переключаться из вертикального режима в горизонтальный, и наоборот.

Portal поддерживает групповые звонки до семи человек за раз. Тем не менее, каждый участник должен использовать Facebook Messenger, который не является стандартным мессенджером для деловой переписки.

Smart Camera автоматически поворачивается, чтобы все участники диалога были в кадре, в то время как Smart Sound минимизирует фоновый шум и подчеркивает голос человека.

Новинка поставляется с эффектами дополненной реальности в стиле Snapchat, подобными тем, которые доступны в историях Facebook.