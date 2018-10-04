Без бумаг и контроля: эксперт рассказал о "едином окне" на границе

Новый закон о “едином окне” на границе упрощает таможенное оформление, так как отменяются отдельные виды контроля и необходимость бумажных документов.

Об этом заявил и. о. директора Департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы Сергей Демченко.

“Данные будут вноситься в информационную систему, которую будет видно таможенникам и которая будет доступна для просмотра и принятия решений контролирующих органов. Больше никто не имеет права требовать у предпринимателя, импортера, участника внешнеэкономической деятельности эти документы в бумажном виде”, – отметил Демченко.

По его словам, теперь понятие мер официального контроля – это исключительно фитосанитарный и ветеринарно-санитарный государственный контроль соблюдения законодательства о пищевых продуктах.

Так, экспортерам не нужно брать разрешение для вывоза товаров, что ускорит таможенное оформление. Кроме того, при импорте больше не будет действовать радиологический, экологический и санэпидемконтроль.

”То есть действительно функции радиологии полагаются на пограничников. И то в части срабатывания рамки, через которые будет проезжать транспортное средство. То есть контроль будет проводиться незаметно. Машина проехала, рамка не сработала, значит – контроль проведен”, – объясняет Демченко.

На таможню возлагается только документальный контроль в случае перемещения отходов, который регулируется Базельской конвенцией: ГМО, водные биоресурсы, флора, фауна, которая регулируется конвенцией CITES, пестициды и агрохимикаты.