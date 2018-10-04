В Кабмине рассказали, на сколько выросли доходы местных бюджетов

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что за три квартала 2018 года доходы местных бюджетов выросли на 32,7 млрд гривен или на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

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Указано, что в целом с начала года в местные бюджеты поступило 167,6 млрд гривен налогов, из которых почти 100 млрд – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

“Из 12 регионов, имеющих темпы прироста НДФЛ выше среднего показателя по Украине, 4 региона обеспечили прирост более 28%”, – отмечается в сообщении.

Кроме того, около 20 миллиардов гривен поступило от единого налога, которые платят малые предприятия на упрощенной системе налогообложения. Еще 20,4 миллиарда гривен поступили от платы за землю.