Итальянская компания разработает ТЭО на строительство объездной дороги Одессы

Итальянская компания Lotti по заказу Укравтодора готовит технико-экономическое обоснование (ТЭО) на строительство Северной объездной дороги г. Одесса.

Проект реализуется в рамках подготовки ТЭО международного транснационального коридора GO Highway, напоминает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

«Я многократно посещал Одессу. Кроме очень комфортной зоны отдыха, Одесса является портовым кластером, через который проходит около 100 млн тонн грузов в год. Я понимаю проблему перегрузки города транзитным транспортом, с которым горожане сталкиваются ежедневно. Существующая объездная дорога уже давно стала улицей Одессы, которой пользуются жители города для внутригородских поездок. Осознавая эту проблему, я инициировал подготовку ТЭО строительства новой Северной объездной дороги Одессы, которая позволит полностью освободить город от транзитных автомобилей”, – отметил руководитель Укравтодора Славомир Новак.