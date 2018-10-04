Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 2 0

Американская компания представила пассажирский самолет с вертикальным взлетом (фото)

Американская компания Transcend Air объявила о создании пассажирского самолета вертикального взлета.

Компания считает, что такие самолеты позволят существенно сократить нагрузку на аэропорты и время ожидания пассажиров, потому что им не надо будет стоять в очереди на взлетную полосу, которая часто перегружена.

На создание прототипа такого самолета ушло шесть лет. Самолет с вертикальным взлетом может перевозить до шести пассажиров и по замыслу авторов проекта может выполнять функции воздушного такси, используя для взлета и посадки не только аэропорты, но и уже имеющиеся вертолетные площадки на крышах небоскребов, на частной территории и т.д.

В настоящий момент компания занимается получением соответствующих разрешений от властей, планируя запустить свои услуги к 2024 году.

Компания утверждает, что на таком самолете можно будет долететь из Нью-Йорка до Бостона всего за 36 минут, заплатив за это 280 долларов.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018