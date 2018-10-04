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Счетная палата выявила неэффективное управление Мининфраструктуры госсобственностью

Счетная палата выявила неэффективное управление Мининфраструктуры госсобственностью

Счетная палата во время аудита обнаружила ненадлежащее управление Министерством инфраструктуры объектами госсобственности, которые относятся к сфере его управления.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Как отмечается в сообщении, по данным Фонда государственного имущества Украины, к сфере управления Мининфраструктуры состоянию на 1 января 2018 года относилось 261 государственное предприятие и 13 хозяйственных обществ. Одновременно министерство подтверждало наличие лишь 117 госпредприятий, а Счетной палате вообще предоставили данные по 94 субъектам.

В Счетной палате отмечают, что Мининфраструктуры не владеет информацией о 144 предприятиях, в отношении которых в ЕГРПОУ есть отметка об их принадлежности к сфере управления министерства. При этом 85 субъектов хозяйствования (59%) уже не находятся на учете в Государственной фискальной службе.

В течение 2016-2017 годов I квартала 2018 года работали лишь 42 субъекта (42,9 – 44,2%), которые Мининфраструктуры признало как такие, что относятся к сфере его управления. Вместе с тем за это время количество тех, что работали прибыльно, уменьшилось с 32 до 22, говорится в сообщении.

Аудит также выявил, что Мининфраструктуры не обеспечило действенного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью около 77% субъектов хозяйствования, которые относятся к сфере его управления.

По материалам РБК-Украина
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