Межбанк: доллар к 28,09 приподняли нехватка оферов СКВ и придержки валюты

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 9,03 коп., на торгах понедельника понизился на 0,31 коп., оказавшись на уровне 28,08 UAH/USD tom.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 08-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив символические 0,70 коп., составил 28,09 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 08 октября с уровней предыдущего закрытия 28,07/28,10 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Поскольку США 08-го отмечают День Колумба и тамошние банки закрыты, на нашем межбанке в понедельник торговался доллар непопулярным в Украине валютированием tom или «завтра».

Около 10.08 курс доллара, выйдя в реальную сферу, вырос в цене, поднявшись к 28,08/28,13, а спустя полчаса сузил спред до 28,09/28,13 UAH/USD tom.

С этого момента началось неспешное снижение курса «завтрашнего» «американца», оказавшегося около 11.16 Киева на уровне 28,09/28,12, а спустя 8 минут доллар, ускорив коррекцию, понизился до 28,08/28,11 UAH/USD.

С 11.37 в течение часа пара доллар-гривня на межбанке не покидала отметку 28,07/28,09 UAH/USD tom, удерживаясь на месте низколиквидным равновесием спроса и предложения.

В дальнейшем, до 14.30 Киева «завтрашний» доллар на межбанке пребывал в диапазоне 28,07-08/28,100-105 UAH/USD tom.

С 14.30 на опустевшем межбанке возобновилось «порционное» подорожание СКВ на единичных покупках доллара, поднявшее цену «американца» до 28,08/28,11 UAH/USD tom.

Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.

Сессия по безналичному доллару на межбанке в понедельник завершились в районе этой отметки.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,08 UAH/USD tom.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,090 / 28,115

евро – 32,236 / 32,261

российский рубль – 0,4196 / 0,4202

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1461 / 1,1462

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