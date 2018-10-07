Яна Квасница: зачем «единое окно» на таможне?

Введение системы «единого окна» является частью так называемой «европейской интеграции», поскольку Европейская экономическая комиссия ООН в своей Рекомендации № 33 (Женева, июль 2005 года) с целью улучшения возможностей деловых и административных организаций эффективно производить операции по обмену товарами и связанными с ними услугами рекомендовала создать систему «единого окна».

Создание системы «единого окна» также является частью реализации Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом (DCFTA — Deep and Comprehensive Free Trade Areas).

Фактически в Украине такая система начала действовать еще в 2016 году с принятием 25 мая Кабинетом Министров Украины Постановления № 364, которым утвержден Порядок информационного обмена между органами доходов и сборов, другими государственными органами и предприятиями по принципу “единого окна” с использованием электронных средств передачи информации.

С принятием законопроекта № 7010 сама процедура ввоза на таможенную территорию Украины, вывоза за границы таможенной территории Украины, а также транзита товаров, подлежащих таможенному и другим видам государственного контроля, которая действует с

В 2016 года, кардинально не изменится.

Процедура прохождения таможенного контроля для предприятий, которые ввозят на таможенную территорию Украины (в том числе с целью транзита) живых животных, растений, соответствующих товаров, по которым установлен запрет, является усложненной по сравнению с другими, потому что требует привлечения уполномоченного органа, который проводит мероприятия официального контроля.

Должностное лицо соответствующего уполномоченного органа в течение 12 часов с момента внесения соответствующей информации в единый государственный информационный веб-портал “Единое окно для международной торговли”, обязано выполнить такие процедуры и внести в единый государственный информационный веб-портал “Единое окно для международной торговли” информацию об их выполнении.

В случае необходимости проведения осмотра (инспектирования) товаров, взятия проб (образцов) товаров для проведения их исследования (анализа, экспертизы), проведения дополнительной обработки товаров (фумигации, обеззараживания, нанесения соответствующей маркировки и тому подобное), срок проведения соответствующих процедур в рамках мероприятий официального контроля согласуется с использованием механизма “единого окна” между декларантом, соответствующим уполномоченным органом и органом доходов и сборов по принципу выбора ближайшего возможного срока, но не позднее чем через восемь рабочих часов от срока, предложенного декларантом (уполномоченным им лицом).

То есть, максимально исключена бюрократическая составляющая при прохождении таможенных формальностей. Бумажные документы заменены данными, вносимыми в информационную систему, максимально сокращены сроки, необходимые для совершения действий контроля.

Указанным законом обеспечивается сокращение количества контролирующих органов на границе за счет:

1). Возложения на должностных лиц таможен обязанностей по проверке разрешительных документов, которые на сегодня проверяются должностными лицами Государственной экологической инспекции;

2). Возложение на должностных лиц Государственной пограничной службы обязанностей по проверке уровня радиоактивного загрязнения транспортных средств и грузов, которые ввозятся на таможенную территорию Украины, которые на сегодня осуществляются должностными лицами Государственной экологической инспекции;

3). Отмена санитарно-эпидемиологического контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу, который на сегодня фактически сведен к получению «заключения» – разрешительного документа, выдаваемого на основании заявления с приложенными документами и никоим образом не свидетельствует о проведении реальной проверки конкретного товара. Более того, такой вывод имеет срок действия до 5 лет.

Данный Закон призван:

обеспечить оптимизацию и упрощение процедур проведения государственных видов контроля при осуществлении внешнеэкономических операций;

• уменьшить количество контролирующих органов в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в местах таможенного оформления товаров и транспортных средств внутри страны;

• улучшить экспортный потенциал Украины;

уменьшить расходы субъектов внешнеэкономической деятельности, экспортирующих товары из Украины;

уменьшить количество разрешительных документов, которые подаются при таможенном оформлении товаров и их пропуске через таможенную границу Украины;

• уменьшить государственные расходы на содержание должностных лиц органов Госэкоинспекции, расположенных в пунктах пропуска и внутренних таможнях, за счет их возможного сокращения;

• уменьшить административное давление и финансовые затраты для бизнеса благодаря уменьшению количества контролирующих органов, с которыми взаимодействуют субъекты внешнеэкономической деятельности;

• уменьшить риск коррупционных действий за счет внедрения безбумажного взаимодействия между должностными лицами государственных органов и субъектами хозяйствования;

• повысить позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, который осуществляется экспертами Всемирного банка.

Яна Квасница, юрист ЮФ “Мисечко и партнеры”