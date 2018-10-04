Нацбанк выпускает памятные монеты "100 лет Национальной академии наук Украины" (фото)

Национальный банк Украины с 10 октября 2018 года вводит в оборот памятные монеты «100 лет Национальной академии наук Украины» – монету из серебра номиналом 20 грн и монету из нейзильбера номиналом 5 грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Посвящена многим поколениям ученых Национальной академии наук Украины, которая создана в ноябре 1918 года как Украинская академия наук и является высшей научной самоуправляемой организацией, крупнейшим отечественным центром научных исследований. Ученые Национальной академии наук принесли на алтарь научно-технического прогресса немало результатов фундаментальных и прикладных исследований мирового уровня. Богатое историческое прошлое и мощный научный и научно-технический потенциал дают ей возможность быть одним из ведущих научных центров мира, сохранять академические традиции в организации научных исследований”, – говорится в сообщении.

Монета «100 лет Национальной академии наук Украины» из серебра выходит номиналом 20 гривен тиражом 2,5 тысячи штук.

Монета «100 лет Национальной академии наук Украины» из нейзильбера выходит номиналом 5 гривен тиражом 40 тысяч штук.