Межбанк: доллар немного вырос на фоне нехватки оферов СКВ и низкой ликвидности сессии

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,075/28,100 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

В США в понедельник выходной, отмечают День Колумба. Поэтому 08-го на украинском межбанке работался доллар валютированием «завтра» или tom, в режиме, непопулярном в Украине.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности, где наметилось возобновление монетарной жесткости. Об этом дали понять понизившиеся с уровня 50 203,9 млн. грн. к отметке 48 349,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.05 Киева немного повысились, обосновавшись на уровне 28,08/28,13 UAH/USD tom, намекая на некоторую нехватку доллара на рынке.

К 10.37 Киева ситуация на межбанке не изменилась – на фоне низколиквидного равновесия покупок и продаж цена доллара приподнялась к отметке 28,09/28,13 UAH/USD tom. «Рынок вялый, никто tom-ом работать не хочет», – заметил наш консультант.

Около 10.52 ситуация на межбанке не изменилась – вялое равновесие покупок и продаж «завтрашнего» «американца» удерживало его цены на уровне 28,09/28,13 UAH/USD tom.

К 11.16 цены безналичного «американца» на межбанке консолидировались на отметке 28,09/28,12 UAH/USD tom на фоне ситуативного равновесия спроса и оферов СКВ.

Дополуденная относительная стабильность курса «завтрашнего» доллара на межбанке сопровождалась повышением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 17,00/18,00% годовых. Эта отрицательная динамика пребывает в гармонии с понизившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,07/28,10

евро – 32,38/ 32,41

российский рубль – 0,421 / 0,421

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