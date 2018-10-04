В Киеве введут новые правила зачисления малышей в детские сады

Во вторник, 9 октября, на сессии Киеврады предлагают рассмотреть важный вопрос о зачислении малышей в коммунальные дошкольные учреждения. Некоторым детям депутаты хотят предоставить первоочередное право при приеме в садики, передает Сегодня.

Уже пять лет в столице малышей зачисляют в детсады по электронной очереди. И хотя родителям приходится регистрировать в ней своих чад чуть ли не с рождения, благодаря такой системе удалось искоренить ряд проблем. К примеру, максимально минимизировать взятки от родителей заведующим для положительного решения вопроса о приеме. Но недочеты еще остались, и один из них планируют устранить 9 октября.

Читайте также: В МОН рассказали, как собираются ликвидировать очереди в детсады

На сессию Киеврады выносят проект решения о первоочередном праве зачисления в садик детей работников, а также деток, чьи братики и сестрички уже ходят в это же дошкольное учреждение. Напомним, такие преференции уже закреплены за детьми при поступлении в школы.

“Система электронной записи в коммунальные учреждения дошкольного образования автоматически рассылает приглашения на свободные места в садиках детям, которые стоят в очереди. Но не учитывает родство братьев/сестер, место их обучения или место работы родителей. Проект решения даст возможность снять социальное напряжение среди родителей, которые вынуждены пристраивать детей в разные садики, часто отдаленные от места проживания. А что касается работников детсадов, это позволит уменьшить текучку кадров”, – говорится в документе.

Родители такую инициативу поддерживают.

“У меня в этом году пошел сын в младшую группу, через два года буду отдавать в садик дочку. Конечно, мне хочется, чтобы ее без проблем взяли в садик к братику. Не уверена, что к тому времени подоспеет наша очередь”, – говорит жительница Дарницкого района Ольга Кошевая.

По данным КГГА, в Киеве работает 627 детсадов (568 коммунальных, 14 ведомственных и 44 частных), туда ходят 113 тысяч деток. Но очередь все равно огромная: по статистике на сайте департамента образования, в ней сейчас “стоят” больше трех тысяч детей от 3 до 5 лет. И это только те, кому место нужно уже сейчас. Всего же в электронной очереди около 11 тыс. записей. Загруженность садиков в некоторых районах составляет 150%. Проблему постепенно решают, но не так быстро, как хотелось бы. К примеру, в этом году построили и открыли один новый детсад, еще семь достраивали и полностью реконструировали (введены в эксплуатацию 4 из них).