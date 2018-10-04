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Какая страна стала главным импортером украинского шоколада - ГФС

Какая страна стала главным импортером украинского шоколада - ГФС

По итогам девяти месяцев 2018 года Казахстан — крупнейшая страна-импортер украинского шоколада.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Как сообщает agronews, за отчетный период Украина экспортировала в Казахстан шоколада на $15 млн. На втором месте — США ($14 млн).

Замыкает тройку стран-любителей украинского шоколада Беларусь. В январе-сентябре Украина экспортировала в эту страну шоколада на $10 млн.

Всего за 9 месяцев Украина экспортировала шоколада на $118 млн. При этом импортировано шоколада за отчетный период на $84 млн. Ранее главным импортером украинского шоколада были США. Напомним, более 10 млн т украинского зерна ушло на экспорт.

По материалам Дело
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