Хакеры взломали смартфоны двух австриек и перевели деньги в Украину

Неизвестные хакеры взломали смартфоны двух женщин в Австрии и получили доступ к банковским данным, которые там хранились. В дальнейшем с каждого банковского счета были переведены в Украину по несколько тысяч евро.

Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает “Австрийская телерадиокомпания” (ORF).

“Полиция разыскивает неизвестных преступников, которые взломали два мобильных телефона, чтобы получить данные банковских счетов владельцев. В обоих случаях злоумышленники сняли деньги со счетов и осуществили перевод в Украину”, – говорится в сообщении.

Инциденты имели место еще в мае, однако сообщили о них в полиции только сейчас.

Сначала злоумышленники взломали смартфон 52-летней женщины из г.Швехта (федеральная земля Нижняя Австрия), получив доступ к онлайн-банкингу. 16 мая с ее счета с помощью сервиса “смарт-деньги” (снятие наличных денег без карточки только путем введения кода) в одном из банкоматов Вены дважды были сняты наличные деньги. Австрийская полиция опубликовала фото девушки, сделанное камерой банкомата во время снятия наличных денег.

В дальнейшем с банковского счета были осуществлены два денежных перевода в Украину. По информации полиции, жительница Швехата потеряла четырехзначную сумму в евро.

Австрийская полиция связывает этот инцидент с другим, произошедшим также в мае этого года: у 55-летней жительницы Вены также был взломан смартфон, получен доступ к онлайн-банкингу и в результате переведены деньги в Украину. У женщины также была украдена четырехзначная сумма в евро.