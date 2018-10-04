В "Укрэнерго" объяснили, как решить проблемы развития "зеленой" энергетики

Дальнейшее развитие ситуации в сегменте “зеленой” энергетики будет зависеть от системных решений органов власти.

Об этом заявило ГП “Укрэнерго” в ответе на письмо СБУ к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о возможной дестабилизации работы энергосистемы Украины.

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“Технические выводы в письме СБУ сделаны специалистами ГП “НЭК “Укрэнерго” и переданы в Службу безопасности на ознакомление в виде отчета рабочей группы Укрэнерго”, – пояснили в компании.

“Еще в апреле 2018 г. мы публично заявили о необходимости строительства в энергосистеме 2500 МВт высокоманевренных мощностей и внедрения системы точного прогнозирования работы ВИЭ для решения проблем роста “зеленой” энергетики до 2025 года”, – сообщило “Укрэнерго”.

“Дальнейшее развитие ситуации в сегменте “зеленой” энергетики будет зависеть от системных решений органов власти”, – подчеркнули в компании.

В частности, Нацкомиссия по тарифам должна утвердить отчет “Укрэнерго” о достаточности генерации, а Министерство энергетики и угольной промышленности объявить конкурс на строительство новых высокоманевренных генерирующих мощностей для балансирования ВИЭ, пояснили в компании.