Наталия Швец: на заработки в Польшу. Как заплатить налоги?

_ Как известно, заработки в Польше манят сотни тысяч наших граждан не только уровнем заработной платы, но и ментальной и языковой схожестью. Именно поэтому Польша остается топ-направлением для отечественных работников. И, по моему мнению, пока в Украине не произойдет экономического прорыва, такой статус нашей западной соседки будет сохраняться._

Но главное, о чем следует помнить: работа за рубежом не освобождает украинцев от уплаты налогов на Родине. Как это происходит, и почему нет смысла скрывать доход, если ваш работодатель находится в Польше – предлагаю разобраться.

Декларирование

Законодательством Украины предусмотрено общее декларирование доходов физических лиц, получающих доходы из иностранных источников.

Согласно положениям Налогового кодекса Украины, в случае, если источник выплат любых налогооблагаемых доходов является иностранным, сумма такого дохода включается в общий годовой налогооблагаемый доход плательщика налога – получателя, который обязан подать годовую налоговую декларацию, и облагается налогом по ставке, определенной в Налоговом кодексе.

Таким образом, резиденты Украины, работающие за рубежом, должны задекларировать иностранный доход (в частности, зарплату). Но здесь есть одно приятное «но»: в случае, когда между Украиной и страной, где резидент Украины получает доходы, заключен договор об избежании двойного налогообложения, действуют и соответствующие правила договоров.

В частности, еще в начале 1993 года между Польшей и Украиной заключена Конвенция об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждения налоговых уклонений, которая вступила в силу 11 марта 1994 года. Это означает, что стандартную ставку налога на доходы физлиц – 18% (опять же, согласно нормам Налогового кодекса) можно уменьшить на сумму налогов, уплаченных за рубежом. Конечно, если вы получаете в Польше официальную заработную плату.

Как уменьшить налоговую нагрузку в Украине

Чтобы воспользоваться правом уменьшения размера налогообложения, налогоплательщику вместе с декларацией о доходах необходимо предоставить справку о сумме уже уплаченного налога, а также о базе и/или объекте налогообложения.

Что касается правоотношений именно с Польшей, то здесь следует отметить, что с 1994 года действует Договор между Украиной и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских и уголовных делах, любые официальные документы обеих стран на их территориях должны приниматься без какого-либо дополнительного удостоверения (консульской легализации или заверения апостилем).

Однако, как указано в письме ГФС № 3734/П/99-99-17-02-03-14 от 12.04.2016, справка о сумме полученного дохода и уплаченного налога в Польше, выданная польским государственным органом украинскому резиденту (с целью применения п. 13.5 в.13 Налогового кодекса) должна быть переведена с языка оригинала на украинский язык, что требует нотариального заверения правильности такого перевода согласно Закону Украины «О нотариате».

Кстати, судебная практика об отмене налоговых уведомлений-решений о доначислении налога на доходы физических лиц, которые работают в Польше, обычно – на стороне физлиц, а не фискалов (№ 876/8649/17 , № 803/737/17 . Поэтому моя рекомендация: если вам доначислили налог на сумму полученного в Польше дохода, а вы уже оплатили этот налог в Польше, не следует бояться искать справедливости в судах, если подобная ситуация произошла.

Без вариантов. К оплате – обязательно

Также необходимо обратить внимание, что до вступления в силу решения Верховной Рады Украины о завершении реформы Вооруженных Сил Украины (согласно п. 16-1 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса) устанавливается военный сбор.

Объектом налогообложения военным сбором являются доходы, определенные ст. 163 Налогового кодекса, в том числе и доходы (прибыль), полученные из источников за пределами Украины.

Ставка военного сбора – 1,5%. Этот сбор уплачивается после подачи декларации – 1,5% от задекларированной суммы.

Неподача декларации

За неподачу декларации налогоплательщик несет ответственность в виде наложения штрафа в размере 170 грн. (ст. 120 НК Украины).

Кроме того, применяется административная ответственность от 51 до 136 гривен (ст. 164-1 Куоап). В случае же выявления налоговым органом недоплаты налога на доходы физических лиц, гражданин должен уплатить, кроме суммы налога, еще и штраф в размере 25% от суммы недоплаты (п. 123.1 ст. 123 Налогового кодекса Украины).

Резидентство

Еще одним важным аспектом в разрезе подачи деклараций о доходах остается вопрос резидентства. Если человек – гражданин Украины – считает, что он не должен уплачивать НДФЛ и военный сбор с заработной платы, полученной в Польше, из-за своего резидентства, то скорее всего этот статус (нерезидента) необходимо будет доказывать в суде.

Сразу обращу внимание, что есть определенные правила, по которым возможно доказать то, что гражданин Украины может не быть ее резидентом. Эти критерии определены в Налоговом кодексе и международных договорах Украины.

В частности, это касается постоянного места жительства, места постоянного жительства семьи, документов, подтверждающих владение или аренду недвижимости в иностранной стране, количество дней пребывания в течение года в Украине.

Но на практике для наших фискалов резидентами остаются все владельцы украинских паспортов. Доказать налогоплательщику, что он не является резидентом, будет крайне трудно.

Но в случае, если все же это удастся, то, как демонстрирует судебная практика, от уплаты налогов в Украине такой гражданин будет освобожден.

Однако это достаточно трудоемкий процесс, и если ваша работа в Польше носит лишь сезонный характер, то заниматься им просто нет смысла.

Наталия Швец, адвокат Ario Law Firm