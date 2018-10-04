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За 9 месяцев налоговая милиция предупредила хищения почти 3 млрд грн НДС

За 9 месяцев налоговая милиция предупредила хищения почти 3 млрд грн НДС

По результатам января-сентября 2018 экономический эффект от работы налоговой милиции составил 10,1 млрд грн. В частности, в течение 9 месяцев текущего года предвзято хищения 2,7 млрд грн НДС.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

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Кроме того, изъято из незаконного оборота 4,3 млрд грн денежных средств и имущества, возмещено бюджету денежными средствами 3,1 млрд грн, что на 5,8% превышает аналогичный показатель января – сентября 2017 года.

В том числе в рамках уголовных производств возмещено 1,6 млрд грн причиненных убытков, что превышает аналогичный показатель прошлогоднего периода на 6,8%, выявлено 50 конвертационных центров, с выгодоприобретателей которых взыскано 704 млн грн (на 2,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года).

По материалам УНН
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