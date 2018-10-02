Фонд раскрыл схему вывода средств из Авант Банка (инфографика)

Вывод средств из Авант Банка накануне признания его неплатежеспособным происходил через схемы кредитования связанных с банком лиц.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов, хищение активов происходило заемщиками по предварительной договоренности с должностными лицами банка.

Для того чтобы скрыть преступную деятельность должников и их сообщников в Авант Банке, происходило похищение и умышленное уничтожение банковских документов, а сами заемщики признавались банкротами.

Служебные лица Авант Банка выдали кредиты 12 компаниям на сумму 601,95 млн грн. С нарушением очевидных и основных принципов кредитования займы были выданы: ООО «Спортком-Украина», ООО «Бизнескредитинвест», ООО «Международный образовательный альянс», ООО «Амис Креатив», ООО «Единый торговый ресурс КС», ООО «Стройпромтех-1», ООО «Стройкапитал», ООО «Лоер компани», ООО «Гудвин Групп», ООО «Вектор», ООО «Стройметалл Трейд», ООО «Автосн».

«Для того, чтобы придать вид законности своей противоправной деятельности, служебные лица указанных предприятий за счет средств, полученных за очередными траншами по кредитным линиям, частично погашали задолженность, а в дальнейшем вообще инициировали процедуру банкротства», – отметили в Фонде.

Впоследствии, чтобы скрыть преступление служебные лица банка способствовали похищению банковских документов, касающихся кредитования вышеупомянутых предприятий.

Хозяйственный суд Киевской области отклонил обращение ПАО «Авант Банк» признать денежные требования банка на сумму долга и включить их в реестр требований кредиторов банкротов. Суд аргументировал свое решение тем, что в банке отсутствуют оригиналы документов, которые бы подтверждали наличие задолженности. Задолженность по указанным кредитам, по состоянию на 12 апреля 2017 года, составляла 1 141,37 млн грн.

Ликвидатор банка сообщил в правоохранительные органы о выявленных правонарушениях, которые были совершены служебными лицами Авант Банка и направил соответствующие заявления в Генеральную прокуратуру.