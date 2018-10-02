ПФУ утверждает, что повышение тарифа на доставку пенсий невозможно

Повышение тарифа на доставку пенсий и денежной помощи, как того требует ПАО «Укрпочта», обусловит дополнительные расходы на доставку, которые не предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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«Учитывая, что тариф на оплату услуг по доставке и выплате пенсий определен в процентах от суммы пенсии, которая выплачивается, размер оплаты за услуги возрастает пропорционально величине роста пенсионных выплат получателям через ПАО «Укрпочта». Повышение тарифа на доставку пенсий и денежной помощи обусловит дополнительные расходы на доставку, которые не предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда Украины. Источники для их покрытия не определены», – отметила заместитель директора департамента Пенсионного фонда Украины Лилия Пухлий.

По ее словам, тарифы на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению, которые выплачиваются из средств Пенсионного фонда, определяются Министерством инфраструктуры по согласованию с Министерством экономического развития и торговли и фондом.

Сейчас они определены приказом Государственного комитета связи и информации Украины «Об утверждении тарифов на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой государственных пенсий и денежной помощи» от 22.07.2004 №166, и составляют 0,79% суммы пенсионных выплат, доставляемых пенсионерам в городах, и 1,56% – в сельской местности.