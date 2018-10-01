Названы сроки ликвидации дефицита Пенсионного фонда

Преодоление дефицита Пенсионного фонда зависит от роста единого социального взноса (ЕСВ).

Об этом в четверг, 4 октября, заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

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По словам Шамбира, если темпы роста ЕСВ сохранятся на нынешнем уровне, дефицит ПФУ будет преодолен к 2022 году.

“Очень просто было бы все дополнительные поступления бросить на погашение дефицита. Но мы не пошли по этому пути. Дополнительные поступления, которые были в прошлом году и в этом году пошли на повышение пенсий. То, что мы сделали осовременивание пенсий, было за счет увеличения поступлений по единому социальному взносу”, – сообщил Шамбир.

Замминистра также отметил, что работа над осовременивания пенсий будет продолжаться, но также будет обращаться внимание на преодоление дефицита Пенсионного фонда.

“Именно механизм, который мы заложили для осовременивания пенсий (50% плюс 50%) позволяет, с одной стороны, использовать те ресурсы, которые дополнительно поступают, с другой стороны, в перспективе избавиться от этого дефицита. По расчетам это, возможно, где-то в 2021-2022 годах. Но, конечно, будет зависеть от динамики поступления и роста ЕС”, – сообщил Шамбир, добавив, что важным в этом контексте остается вывод из тени заработных плат.