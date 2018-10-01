Украинцам предлагают "вторую пенсию"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подготовила законопроект о запуске обязательной для всех накопительной пенсионной системы. Если нардепы поддержат этот закон, украинцы вне зависимости от желания будут получать вторую пенсию. А также смогут оформлять ее досрочно, дарить близким и завещать наследникам. Однако для этого придется отдать 15% своей зарплаты.

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Главным преимуществом накопительной системы является тот факт, что гражданин сам зарабатывает себе на пенсию и самостоятельно распоряжается накопленными средствами.

По достижении соответствующего возраста пенсионер подает заявление в ПФ и оформляет выплаты в трех вариантах: пожизненно, на определенный срок (но не менее чем на 15 лет), либо просто забирает разовой выплатой. При этом он параллельно будет получать социальную пенсию в обычном порядке.

Размер выплат индивидуален и зависит от накопленной суммы. Ее можно завещать или разделить между наследниками. Последние смогут забрать завещанную пенсию сразу деньгами или внести ее на свой накопительный счет.

В случае тяжелого заболевания или инвалидности украинец сможет снять свои сбережения досрочно, а если подобный диагноз поставят члену его семьи – пенсионер сможет оформить на него 50% накоплений.

До 100% своих пенсионных сбережений можно забрать и в том случае, если выезжаешь в другую страну на ПМЖ.

Однако у предлагаемой системы есть один серьезный недостаток – заплатить за будущие блага придется уже сейчас. Каждый месяц на начальном этапе украинец должен будет отчислять 2% своих доходов. При этом если за год среднемесячный оклад увеличится на 5% и более, ставка отчисления вырастет на 1%. И так до тех пор, пока не достигнет предельных 15%. И это не считая отчислений по ЕСВ, которые платятся сейчас на социальную пенсию.

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