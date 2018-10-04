BMW прекратит продавать в Европе электромобиль со встроенным бензиновым генератором

BMW увеличила емкость батарей в электромобилях BMW i3/i3s 2019 модельного года до 42 кВт/ч, однако одновременно с этим немецкий автопроизводитель лишил эту модель опции с бензиновым двигателем, использующимся для увеличение запаса хода (Range Extender, REx).

Таким образом модель BMW i3 REx полностью уходит с европейского рынка, но будет еще какое-то время продаваться в США.

Среди основных причин отказа от данной версии называют увеличение емкости батареи, развитие сетей скоростных зарядок и падение популярности этой версии у покупателей. Также упоминают достаточно жесткий европейский стандарт WLTP, который не позволяет причислить BMW i3 REx к чистым электромобилям из-за наличия выхлопов, а значит, снижает его привлекательность для использования в экологических программах (компенсации, льготы, разрешение на въезд в центр и т.д.).

По статистике производителя, версия BMW i3 REx была чрезвычайно популярна в первом поколении модели с батареей на 22 кВт/ч — тогда ее выбирали 50% покупателей модели BMW i3.