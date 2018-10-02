Повышение минимальной зарплаты пока обсуждается — Кабмин

Кабинет Министров заложил в своем проекте государственного бюджета минимальную заработную плату на уровне 4,173 тыс грн. Однако этот вопрос продолжает обсуждаться.

Об этом во время Часа вопросов к правительству сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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“В проекте бюджета на 2019 год мы сохранили приоритеты финансирования на соцзащиту, образование, здравоохранение, культуру и прочее. Рост социальной защиты предусмотрен на 14,8 млрд грн до 301,8 млрд грн. Минимальная заработная плата будет составлять 4,173 тыс. грн. И этот вопрос еще обсуждается”, – сказал Кубив.