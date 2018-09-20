Какую минимальную зарплату получают в Украине и других постсоветских странах

В данный момент минимальная заработная плата в Украине составляет 3723 гривны или около 132,84 долларов (по курсу Национального банка на 13 сентября). Из этой суммы 670,14 гривен уходит на налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который зачисляется в местный и государственный бюджеты. Военный сбор составляет 55,85 гривен и идет в госбюджет на военные нужды.

Работодатель, в свою очередь, платит 22% единого социального взноса, который пойдет на пенсии и социальные выплаты. В результате «на руки» работник получает 2 тысячи 997,01 гривен или около 107 долларов.

В пересчете на доллары, самая высокая минималка оказалась в Латвии – 498,15 долларов (или 430 евро). Из этой суммы латвийцы отдают 19,5% налог на прибыль с населения и взносы государственного социального страхования (83,84 евро, идет в местный и государственный бюджет). Еще 24,09 % (103,59 евро) обязательных взносов государственного соцстрахования платит работодатель. В итоге работники получают около 401 доллара.

В три раза меньше минимальная зарплата в России – 160,44 долларов (11 тысяч 136 рублей). 13% уходит на НДФЛ (1 тысяча 451,19 рублей), который зачисляют в бюджеты, 30% (3 тысячи 348,9 рублей) работодатель должен заплатить в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и обязательного медицинского страхования. После удержания этих выплат россиянин получает 139,6 долларов (9 тысяч 711,8 рублей).

Меньше всего минималка в Казахстане – 74,88 долларов (28 тысяч 284 тенге). 10% этой суммы идет на обязательный пенсионный взнос, однако минимальная зарплата индивидуальным налогом на прибыль не облагается. Работодатель должен заплатить 5% социального налога и обязательное медицинское страхование. В итоге «чистыми» получается 67,39 долларов (25 тысяч 455,6 тенге).