За два месяца малой приватизации удалось продать 150 объектов

Министерству экономического развития за два месяца 2018 года удалось создать реестр объектов малой приватизации. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в пятницу, 5 октября.

По словам министра, благодаря этому было продано 150 объектов малой приватизации.

“Только за два месяца нам удалось создать публичный реестр из более 1000 объектов малой приватизации и продать 150 объектов. Мы заработали для государства 185 млн гривен”, – сообщил Кубив.

Недавно стало известно, что конкурсы по продаже практически по всем объектам большой приватизации пройдут в 2019 году, а не в этом, как планировалось.

Напомним, 28 августа состоялся первый аукцион по продаже объекта малой приватизации в системе Prozorro.Продажи. По его итогам стоимость нежилого помещения в Киеве выросла почти в два с половиной раза – до 19,5 млн гривен.