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За два месяца малой приватизации удалось продать 150 объектов

За два месяца малой приватизации удалось продать 150 объектов

Министерству экономического развития за два месяца 2018 года удалось создать реестр объектов малой приватизации. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в пятницу, 5 октября.

По словам министра, благодаря этому было продано 150 объектов малой приватизации.

“Только за два месяца нам удалось создать публичный реестр из более 1000 объектов малой приватизации и продать 150 объектов. Мы заработали для государства 185 млн гривен”, – сообщил Кубив.

Недавно стало известно, что конкурсы по продаже практически по всем объектам большой приватизации пройдут в 2019 году, а не в этом, как планировалось.

Напомним, 28 августа состоялся первый аукцион по продаже объекта малой приватизации в системе Prozorro.Продажи. По его итогам стоимость нежилого помещения в Киеве выросла почти в два с половиной раза – до 19,5 млн гривен.

По материалам Корреспондент.net
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