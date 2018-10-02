Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу

Сегодня вступил в силу закон № 9153, который предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«В статье 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» слова «на срок, заканчивающийся через один год со дня вступления в силу закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» заменить словами «со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на срок до 31 декабря 2019 включительно», – сказано в тексте документа.

Остальные статьи закона вступят в силу только после выполнения ряда условий, в частности, вывода с Донбасса всех незаконных вооруженных формирований и их военной техники.

Речь идет о таких статьях закона: об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления; об участии органов местного самоуправления в назначении руководителей органов прокуратуры и судов; о возможности заключения с органами местного самоуправления соглашений об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов; об особой государственной поддержке по восстановлению промышленности и инфраструктуры; о развитии трансграничного сотрудничества отдельных районов с Россией; о создании отрядов народной милиции в отдельных районах.