ПриватБанк подсчитал среднюю сумму одной покупки клиента в интернете

Ежемесячно клиенты ПриватБанка покупают в украинских и зарубежных интернет-магазинах товаров на сумму свыше 7,5 млрд грн.

Как сообщили порталу Finance.ua в ПриватБанке, по данным статистики #cashless, в августе 2018 года клиенты банка оплатили картами на эту сумму 13 млн покупок в Интернете.

За первые полгода объем ежемесячных трат украинцев в интернет-магазинах вырос на 17%.

Если в январе 2018 года картами ПриватБанка было оплачено 11 млн покупок на 6,4 млрд грн, то уже в августе выросло как количество покупок, так и сумма оплат – с 6,4 до 7,5 млрд грн.

Средняя сумма одной покупки украинцев в интернет-магазинах с начала года не изменилась и составляет порядка 580 грн.

По данным банка, постоянно покупают в интернет-магазинах более 3 млн пользователей банковских карт.

При этом сегодня украинцы отдают предпочтение отечественным интернет-магазинам: на долю украинского онлайн-маркета приходится 79,7% оплат, и только 20,3% покупок делается в зарубежных интернет-магазинах.

Отметим, для расчетов в интернете украинские банки предлагают множество карт с разными условиями. Сравнить их и подобрать оптимальный для себя вариант можно прямо на портале Finance.ua