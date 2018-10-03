Аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке модернизируют за $13 млрд

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке решено модернизировать за $13 млрд.

Проект планируется завершить в 2025 году, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

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Проект предусматривает модернизацию системы безопасности, оптимизацию подъездных дорог, более централизованную схему следования в аэропорт наземным общественным транспортом. Два новых терминала вдобавок к имеющимся восьми призваны “увеличить пассажиропоток воздушной гавани на минимум 15 млн пассажиров в год”.

Также планируется установить множество станций для зарядки техники, провести бесплатный Wi-Fi, а также организовывать выставки. К 2035 году аэропорт будет ежегодно обслуживать 80 млн пассажиров.

Претензии к аэропорту имени Джона Кеннеди известны: каждый четвертый рейс задерживается, наблюдаются регулярные длинные очереди на досмотр багажа, постоянные транспортные пробки на подъездах.

В рейтинге потребительского удовлетворения аэропорт Кеннеди занимает лишь 14-ю строку среди 24 крупнейших воздушных ворот США.