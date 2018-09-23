Названы самые загруженные авиамаршруты в мире

Компания Routes опубликовала список ста наиболее загруженных маршрутов в мире по результатам 2017 года.

Исследование подготовлено в сотрудничестве с OAG Schedules Analyser и Sabre Market Intelligence.

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Всего из сотни самых загруженных рейсов только 18 международных, а в первую десятку попал только один такой маршрут: Гонконг-Тайвань – восьмое место, перевезено 6,719 млн пассажиров.

Первое место в рейтинге занял маршрут Сеул-Чеджу, на котором в прошлом году было перевезено 13,460 млн пассажиров. Ежедневно между столицей Кореи и курортным островом в 450 километров от нее выполняется в среднем 180 рейсов – один рейс каждые 8 минут, причем средняя загрузка рейса составляет 204 пассажира.

Максимальная средняя загрузка на рейс – 347 пассажиров отмечается на маршруте Дубай-Лондон; всего имеется 16 маршрутов с загрузкой рейса свыше 200 пассажиров.

Загрузка меньше 100 пассажиров – 87 человек – отмечается на единственном рейсе Лос-Анджелес – Сан-Франциско, который занял 31-е место в общем зачете. В диапазон от 100 до 150 пассажиров на рейс попали 45 маршрутов, от 151 до 200 – 38 маршрутов.

На самом загруженном маршруте Сеул-Чеджу средний базовый тариф составил 94,39 долларов. На всех ста маршрутах средняя стоимость билета – 170,76 долларов при средней дистанции полета 1163 км. В пересчете на 1000 км это дает удельный тариф 179,71 долларов.

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