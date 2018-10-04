Ксения Мельник: траектории «расцвета» Африки

Африканский континент, состоящий из более 50 государств с населением более 1,2 млрд чел., обладает множеством природных богатств и преимуществ.

С одной стороны, регион является самым перспективным из развивающихся рынков. Но с другой – требует преодоления огромного количества проблем, связанных с бедностью и военными конфликтами, коррупцией, неэффективным государственным управлением.

Главная цель всех преобразований в любой стране – улучшение уровня жизни ее жителей. Для бедных регионов, которые находятся на этапе развития экономик, таких как Африка, конкретный результат крайне важен.

Африка – самый бедный регион планеты. Имеет стабильные, хоть и крайне низкие, темпы роста ВВП.

Прогресс есть, но ряд факторов, которые не могут преодолеть правительства, не позволяют ускорить темпы роста. Обеспечить устойчивость к кризисам и нарастить ресурсы для дальнейших преобразований.

В 2010-2015 годах снижение темпов экономического роста Африки по сравнению с 2000-2010 годами было больше, чем в странах Азии и Ближнего Востока. «Арабская весна» (Египет, Тунис, Ливия) и падение цен на ресурсы, в первую очередь на нефть (Нигерия, Алжир, Ангола, Судан), привели к замедлению экономического роста.

Экспортеры нефти и страны Северной Африки давали 3/5 ВВП континента.

В 2010-2015 годах в Египте, Ливии и Тунисе вообще отсутствовал экономический рост (2000-2010 года он составлял в среднем 4,8%).

Экономический рост Алжира, Анголы, Нигерии и Судана снизился с 7,3% до 4,0%. В то же время остальные страны континента сохранили темпы роста в среднем 4,4% (в 2000-2010 годах – 4,1%).

Прогнозы относительно роста экономики региона остаются положительными – от 2,2% в 2016 году до 4,3% в 2018 году.

Наиболее быстрыми темпами развиваются страны Восточной Африки – в 2016 году рост составлял 5,3%, а рост в Северной Африке составил 3%, Южной Африке – 1,1%, Центральной Африке – 0,8%, Западной Африке – 0,4%.

С 2010 года в половине из 30 самых больших экономик региона рост ВВП ускорился: в Ботсване, Камеруне, Кот-д-Ивуаре, ДР Конго, Эфиопии, Габоне, Гане, Кении, Мадагаскаре, Намибии, Сенегале, Танзании и Зимбабве, во второй половине – наоборот, замедлился, в частности, в 6 самых крупных экономиках – Нигерии, Египте, ЮАР, Алжире, Марокко и Анголе.

Падение цен на ресурсы, которое продлилось до начала 2016 года, стало серьезным тестом на устойчивость экономик континента, из-за чего в 2016 году рост ВВП составил всего 2,2% (в 2015 году – 3,4%).

Падение цен на нефть сильно повлияло на Нигерию, которая создавала 29,3% ВВП континента. Без учета Нигерии рост ВВП континента составил 3,0%. С 2015 года темпы роста континента без Нигерии стабильны и немногим выше, чем континента в целом (3,6%). Это свидетельствует о стабильном росте экономик стран – неэкспортеров нефти.

В то же время рост экспортеров нефти, таких как Алжир, Ангола, Нигерия и Судан, в 2016 году составил всего 1,6%, снизившись вдвое по сравнению с 2015 годом.

Борьба с бедностью в Африке является одной из ключевых целей. С 1990 года по 2013 год количество людей, проживающих в экстремальной бедности (на менее чем 1,9 долл. США в день), сократилось более чем в 2 раза – с 1841 млн до 766 млн чел. При этом население планеты увеличилось с 5,26 до 7,16 млрд чел.

Сокращению количества людей, проживающих в экстремальной бедности, произошло благодаря реформам в странах Юго-Восточной Азии, прежде всего в Китае.

Темпы прироста населения были приблизительно одинаковыми в странах Азии и Африки, а уровень жизни отличается кардинально. Несмотря на то, что в процентном соотношении количество людей, проживающих в экстремальной бедности, в суб-Сахарной Африке сократилось с 54 до 41%, в связи с ростом количества населения в регионе в абсолютном значении людей, проживающих в экстремальной бедности, увеличилось с 276 до 389 млн чел.

Половина людей, проживающих в экстремальной бедности, живет в суб-Сахарной Африке, при том, что согласно прогнозам, население Африки к 2050 году увеличится с 1,2 млрд до 2,45 млрд чел.

Больше всего людей, проживающих в экстремальной бедности, в Нигерии – с 51 млн в 1990 году до 86 млн в 2013 году; ДР Конго – с 24 млн до 55 млн; Эфиопии — сократилось с 29 млн до 20 млн.

Аналогичный показатель в тот же период в Китае сократился с 756 до 25 млн чел., в Индонезии – с 104 до 25 млн чел., в Индии – с 338 до 218 млн чел., в Бангладеше – с 45 до 18 млн чел.

Сдерживает экономический рост континента высокий уровень насилия во всех его проявлениях, включая военные конфликты, преступность, терроризм, коррупцию.

Положение с безопасностью, миром на континенте улучшается, но крайне медленно, а потери экономик остаются существенными.

Значительно преуменьшает реальный размер экономики Африки уровень теневой экономики, который является самым высоким в мире.

В разных странах суб-Сахарной Африки он варьируется от 25 до 65 % ВВП, и выше в странах, где ниже уровень дохода. Занятость в теневой экономике составляет от 30 до 90 % от общего количества работающих в несельскохозяйственной сфере.

По оценкам МВФ, наименьший уровень теневой экономики (20-25% ВВП) в ЮАР, Намибии и на Маврикии, наивысший (от 50 до 65% ВВП) – в Танзании и Нигерии.

В странах Северной Африки уровень теневой экономики значительно ниже, порядка 25% ВВП, в то же время средний уровень в странах Суб-Сахарной Африки составляет 38% ВВП.

В странах с низким доходом он достигает в среднем 40%, по сравнению с 1991-1999 и 2000-2009 годами, показатель увеличивается.

В странах со средним доходом уровень теневой экономики составляет 35% ВВП. А страны – экспортеры нефти, как кажется, поощряют теневую занятость, т. к. с 1991 года уровень теневой экономики практически не снизился и составляет 50% ВВП.

Рост Африки зависит от внешнего финансирования. Помощь донорских организаций сменяется прямыми иностранными инвестициями. В 2016 году в Африке было заявлено реализацию 602 проектов с инвестициями в размере 92,3 млрд долл. США, в регион инвестировало 470 компаний.

Объем ПИИ в Африку составил 12% от общемирового объема ПИИ.

Лидером по объему привлеченных инвестиций в 2016 году стал Египет – 40 млрд долл. США (43% от всех ПИИ в регион). Так же увеличили количество реализуемых проектов Кот-д’Ивуар, Алжир и Тунис.

В 2016 году наибольшее количество инвестиций поступило в страны Северной Африки – 184 проекта на сумму 54,3 млрд долл. США. В Восточной Африке – 143 проекта на сумму 19,4 млрд долл. США, Западной Африке – 135 проектов на сумму 9,0 млрд долл. США, Южной Африке – 112 проектов на сумму 7,9 млрд долл. США (из них 105 на сумму 7,0 млрд долл. США в ЮАР), Центральной Африке – 28 проектов на сумму 1,5 млрд долл. США.

В 2016 году прирост по отношению к 2015 году капитальных инвестиций в Египет составил 173%, в Алжир – 876%, Эфиопию – 296%, Марокко – 52%, ЮАР – 51%, Танзанию – 38%, Мозамбик – 23%.

В то же время этот показатель уменьшился в Нигерии на 25%, Кении – на 55%, Руанде – 20%, по остальным странам – на 63%.

Инвестиции из Европы и США уменьшаются, а из Ближнего Востока и Азии – возрастают. Самым большим инвестором в Африканский континент является Китай, который называют новым «колонизатором» Африки.

В 2016 году доля Китая в общем количестве инвестиций в новые проекты составила 39% на сумму 36,1 млрд долл. США. Это самая большая сумма за всю историю китайских инвестиций в Африке (максимум был в 2008 году – 9 млрд долл. США).

Эти инвестиции помогли создать 38 тыс. новых рабочих мест. Китайские инвестиции диверсифицированы в проекты в нефтяной, транспортной, строительной отраслях, легкой промышленности.

Если Африке удастся постепенно преодолеть фундаментальные проблемы своих регионов, стимулировать внутренний спрос, диверсифицировать экономику, повышать эффективность государственного управления, создавать условия для малого и среднего бизнеса, – все это позволит ей уверенно наращивать темпы своего процветания и преодолевать статус самого бедного региона планеты.

Ксения Мельник, кандидат географических наук