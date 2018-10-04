Японские ученые создали яйцеклетки из крови

Японские ученные смогли создать предшественника человеческой яйцеклетки из крови. Однако, чтобы полученные клетки оплодотворить, понадобится еще как минимум 10 лет исследований.

Исследователи поддерживали клетки живыми в течение четырех месяцев, и за это время развились в оогонию, состояние клеток, предшествующее зрелым яйцеклеткам.

По мнению ученных, искусственное создание зрелых яйцеклеток – вопрос времени. А учитывая то, что их испанские коллеги два года назад уже сделали человеческие сперматозоиды из клеток кожи, в будущем размножение людей может обрести совершенно иной смысл.