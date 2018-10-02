Экспресс в Борисполь: уже в 2018 году дорога в аэропорт займет 35 минут

На этой неделе строители начали монтаж эстакады над трассой Киев – Харьков, которая станет частью пути экспрессов из Киева до международного аэропорта “Борисполь”. Как сообщил и. о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов, до конца октября планируют завершить монтаж конструкций эстакады.

“Строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между столицей и международным аэропортом “Борисполь” – приоритетный для нас проект. Все строится по графику, и уже в этом году доехать с Центрального железнодорожного вокзала в Киеве в аэропорт можно будет за 35 минут”, – сообщил Кравцов.

Он добавил, что железнодорожники уже уложили 1400 метров колеи до начала эстакады. Активно строят платформу для поездов в аэропорту, зону ожидания и платформу возле колеи №14 Центрального вокзала. Все будет построено с учетом доступности к поездам людей с особыми потребностями.