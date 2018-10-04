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Vivo выпустит смартфон среднего уровня

Vivo выпустит смартфон среднего уровня

Vivo вскоре представит новый смартфон среднего уровня: аппарат с кодовым обозначением V1813BA «засветился» на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA)

Устройство оснащено дисплеем размером 6,3 дюйма по диагонали.

Применена панель формата Full HD+ с разрешением 2280×1080 точек. В верхней части экрана предусмотрен вырез под фронтальную 12-мегапиксельную камеру.

В смартфоне используется процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 2,0 ГГц. Объём оперативной памяти указан в размере 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя – 64 Гбайт (плюс карта microSD).

В тыльной части установлена сдвоенная камера, в составе которой задействованы датчики с 16 и 2 млн. пикселей. Сзади располагается сканер отпечатков пальцев.

Указаны массогабаритные характеристики – 155,97×75,63×8,1 мм и 163,7 грамма. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3240 мА•ч.

Наблюдатели полагают, что на коммерческом рынке новинка может дебютировать под именем Vivo Z3. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 8.1 Oreo.

По материалам 3dnews.ru
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