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Украинская компания содействовала строительству Крымского моста - СБУ

Украинская компания содействовала строительству Крымского моста - СБУ

Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности вместе со Службой безопасности (СБУ) выявили факты противоправной поставки в Россию материалов, используемых для строительства Керченского моста.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы выявили, что менеджмент одного из украинских предприятий, осуществляющего добычу щебня, наладил его поставки в страну-агрессор.

“Дельцы без необходимой разрешительной документации добывали в карьерах, владельцем которых является гражданин РФ, полезное ископаемое и реализовывали его, в частности, через посредников российской компании, которая является дочерней структурой Мостожелезобетонконструкции”, – говорится в сообщении.

СБУ установила, что это общество при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству Керченского моста. В целом в Россию было совершено 25 поставок щебня общей массой 28 тыс. тонн.

По материалам НВ
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