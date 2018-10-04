В Японии предложили разрешить редактировать гены эмбрионов человека

Экспертная комиссия представителей министерств здравоохранения и науки Японии предложила проект правил, которые позволили бы изменения генов человеческих эмбрионов на ранних стадиях развития. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию издания Nature.

Предложенный проект позволяет модифицировать гены эмбрионов в научных целях и накладывает ограничения на вмешательство в эмбрион в репродуктивных целях, однако юридического запрета на это не предполагается. Данный проект со следующего месяца будет открыт для общественного обсуждения и, в случае одобрения, вступит в силу в первой половине следующего года.

Специалист по биоэтике Тетсуя Ишии из университета Хоккайдо отмечает, что обнародование проекта правил означает, что Япония начинает менять нейтральную позицию по генной модификации человека и поощряет научные исследования в этой сфере. Манипуляции с ДНК эмбрионов могут открыть множество новой информации о раннем развитии человека. Кроме того, ученые надеются, что в будущем это может помочь справиться с генетическими мутациями, которые приводят к наследственным заболеваниям.