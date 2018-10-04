Дания выделит 9,2 миллиона долларов на программу ООН в Украине

Правительство Дании выделит 9,2 миллиона долларов США на Программу развития ООН в Украине (ПРООН) на условиях совместного финансирования мероприятий по развитию.

Этот вклад является началом нового этапа углубленного сотрудничества в рамках реализации нового проекта “Эффективное управление и привлечение граждан для достижения правосудия, безопасности, защиты окружающей среды и социальной сплоченности в восточной Украине в период 2018-2021 гг.” Об этом говорится в совместном пресс-релизе королевства Дании и ПРООН в Украине.

“Дания и Европа очень заинтересованы в поддержке успешной и процветающей Украины. Обеспечение качественных услуг и безопасности граждан на территориях, пострадавших в результате конфликта, является ключевой задачей, и мы уверены, что этот новый проект будет способствовать его выполнению”, – заявил Посол Дании в Украине Рубен Мадсен.